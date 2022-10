Passi avanti per il governo che verrà ' Tecnici' per Interno | Salute | Economia

- Quattro ministeri a testa per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, quattro i tecnici per altrettanti ministeri chiave come Economia, Salute, Interno ed Istruzione. Il 25 ottobre la data probabile ...Leggi anche Vertice Meloni, Salvini e Berlusconi ad Arcore: "Fattiper il governo" Totoministri del governo Meloni: Salvini molla gli Interni e chiede la Natalità, tre in corsa per la ...Quattro ministeri a testa per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, quattro i tecnici per altrettanti ministeri chiave come Economia, Salute, Interno ed Istruzione. Il 25 ottobre la data probabile d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Meloni e Salvini da Berlusconi: “Importanti passi avanti”. LIVE ...