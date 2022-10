“Partita per gli Usa sette anni fa | ora lavoro nel cinema | qui bastano 2mila dollari per un lungometraggio | in Italia almeno 40mila”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Negli Stati Uniti?se vuoi metterti in gioco come produttrice indipendente non servono grandi capitali in partenza per?avviare?un progettotografico. Insenza un capitale?pre-esistente, escluso il budget del film, non si possono neanche chiedere fondi pubblici. E questo scoraggia molti giovani a rischiare”. Federica Belletti, 31enne originaria?della provincia?Fermo, a New York lavora come?produttricetografica. Ilfattoquotidiano.it aveva raccontato la fase precedente alla sua partenza: era fra i 24 studenti selezionati in tutto il mondo dall’ università della Grande Mela per il corso di Film producing. Aveva deciso di raccogliere online i fondi necessari per pagare la retta del primo anno, oltre 80mila euro. “Il mio sogno è poter lavorare anche?su progettini.?Le storie da raccontare nel nostro ...