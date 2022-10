Pari tra Udinese e Atalanta Terza vittoria consecutiva per il Monza | la Salernitana batte il Verona

Finiscela sfida d'alta quotale provinciali più belle. Gasperini festeggia le 300 panchine bergamasche con una smorfia perché a metà ripresa la sua squadra era avanti di due gol e sembrava ...DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL (RISULTATO 1 - 1): NUNEZ PAREGGIA! Inizia il matchArsenal e Liverpool. Martinelli! I Gunners la sbloccano dopo appena due minuti di gara! ...assai positiva ea +12, ...Prima vittoria in campionato per gli Under 17 Nazionali della Lucchese che superano per 3-2 i pari età del Gubbio tra le mura amiche. Solo 0-0 invece per gli Under 15 Nazionali che comunque, sempre co ...DOMODOSSOLA- 09-10-2022-- Si fa raggiungere quando era sul 2-0 la Juve Domo al Curotti dall'Omegna, ecco il commento di mister Michael Nino: "E' chiaro che essere sopra di due reti e poi rischiare di ...