Papa Francesco | “Fermiamo il pericolo di una guerra nucleare | impariamo dalla storia”

(Di domenica 9 ottobre 2022) CITTÀ DEL VATICANO –all’Angelus ha ricordato il Concilio Vaticano II e il fatto che, allora come oggi, si respirava ildi un conflitto: “A proposito dell’inizio del Concilio, 60 anni fa, non possiamo dimenticare ildiche proprio allora minacciava il mondo. Perché – ha chiesto – non imparare? Anche in quel momento c’erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica. Sta scritto nella Bibbia: ‘Così dice il Signore: Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi dei sentieri del passato, dove sta la strada buona percorretela, così troverete pace per la vostra vita’”. Nell’omelia della messa per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e ...

: 'Pericolo di guerra nucleare, impariamo dalla storia'. I media ucraini: 'Arresti di militari a Mosca, segnali di possibile golpe'. Lavrov: 'Per la Russia la guerra nucleare è ...È una condanna esplicita e durissima quella pronunciata dain occasione della canonizzazione al vescovo Giovanni Battista Scalabrini che ha iniziato a fine '800 le missioni per ...Nell'omelia della Messa per la canonizzazione dei beati Artemide Zatti e Giovanni Battista Scalabrini, celebrata questa domenica in Piazza San Pietro, Papa Francesco non poteva non parlare di migranti ...