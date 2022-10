Agenzia ANSA

Nell'omelia della messa per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, ilha invece rivolto un appello per l'accoglienza ai migranti: "Oggi, nel giorno in cui Scalabrini ...E le parole diFrancesco non indeboliscono certo la comunità internazionale. Desta perplessità poi la decisione ultima di Zelensky di bandire la pace con decreto . L'anelito di pace non può in ... Papa: fermiamo pericolo guerra nucleare, impariamo da storia - Ultima Ora Il Papa all'Angelus ha ricordato il Concilio Vaticano II e il fatto che allora come ora si respirava il pericolo di un conflitto nucleare: "A proposito dell'inizio del Concilio, 60 anni fa, non possia ...Città del Vaticano – «Fermatevi». Il reale rischio atomico sull'Europa impone a Papa Francesco di farsi interprete di un ...