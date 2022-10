Paolo Bonolis | quanti anni ha? Età | altezza | patrimonio | vita privata | moglie | figli e nuovo libro “Notte Fonda”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 9 ottobre 2022) Chi è, il conduttore ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel pomeriggio di domenica 9 ottobre per presentare il suo ultimoha? Età,Nato a Roma il 14 giugno 1961,è un conduttore italiano che proviene da una famiglia di origine rumene il cui cognome d’origine era “Bonoli”. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Roma e ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi a Giurisprudenza. Dopo aver cambiato percorso di studi, si è laureato in Scienze Politiche Internazionali. Da piccolo, era affetto da balbuzie ma è riuscito a superare il problema tramite la recitazione. ...