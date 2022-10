Pallanuoto | il C N Posillipo si qualifica alle Final Eight di Coppa Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Straordinario risultato per il C.N.che centra lazione alladi. Un rigore di Stevenson, a 29 secondi dalla fine della sfida con la Rari Nantes Salerno regala il pareggio decisivo che, grazie alla migliore differenza reti, permette alla squadra rossoverde di passare al turno successivo, in programma dal 10 al 12 marzo 2023. Ecco il tabellino della gara : C.N.-RNN Salerno 8 -8 (1-3; 2-1;2-1): Lindstrom, Somma, Stevenson 3, Abramson 1, Mattiello 1, Aiello, Briganti, Lanfranco J 3, Picca, Scalzone, Milicic, Saccoia, Spinelli. All.Brancaccio. Salerno: Milione, Luongo 1, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic, Gallo 1, Bertoli 2, Parrillo, Barroso 4, ...

