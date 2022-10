Pallanuoto | Coppa Italia 2022-2023 | decise le qualificate alla Final Eight

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ladimaschile ha visto concludersi oggi il primo turno: le 14 squadre di Serie A1 erano suddivise in 4 gironi e le prime 2 classificate di ogni raggruppamento si sono, prevista dal 10 al 12 marzo. Questi tutti i risultati con classifiche e tabellini: con la conclusione della prima fase si conoscono le otto, ovvero AN Brescia, Circolo Nautico Posillipo, Pro Recco, Iren Genova Quinto, Rari Nantes Savona, Telimar Palermo, CC Ortigia 1928 eTrieste....

L' An Brescia si è qualificata alla Final Eight . Dopo la vittoria contro la Cn Posillipo, la squadra dicittadina entra così nella fase finale diItalia dopo una giornata decisiva dei gironi caratterizzata da un doppio turno con sei partite al mattino e altrettante nel pomeriggio. La ...L'Ortigia batte nettamente la Roma e centra il primo obiettivo stagionale, vincendo il girone (4 punti come il Trieste ma miglior differenza reti) e qualificandosi alla Final Eight diItalia. Gli uomini di Piccardo giocano una partita attenta, con un'ottima difesa, tenendo la porta inviolata per oltre tre tempi e gestendo molto bene le due fasi. I biancoverdi partono subito ...Esattamente 7 anni fa una stracittadina per l’Unicef contro la Carpisa Yamamay Acquachiara. Era la terza giornata di campionato. Un settennato dopo un derby avvincente con la Check-up ...Dopo una giornata decisiva, la pallanuoto cittadina entra nella fase finale di Coppa Italia che si disputerà tra il 10 e il 12 marzo 2023 ...