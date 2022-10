Pagelle Cremonese Napoli | ancora Simeone! Rrhamani giganteggia – VOTI

(Di domenica 9 ottobre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Simeone, Rrahmani, Kvaratskhelia FLOP: Bianchetti, Zanimacchia, Anguissa(4-2-3-1): Radu 5.5; Sernicola 6, Bianchetti 5, Lochoshvili 5.5, Valeri 6 (72? Buonaiuto 5.5); Ascacibar 6.5 (79? Ciofani 6), Meité 6; Zanimacchia 5 (46? Okereke 6.5), Afena-Gyan 6 (62? Escalante 5.5), Quagliata 6; Dessers 6.5 (72? Aiwu 6). All. Alvini 6(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7 (82? Ostigard SV), Kim 6.5, Mario Rui 6.5 (82? Olivera 6.5); ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Politano, Rrahmani, Valeri FLOP: Bianchetti ...Napoli, leGrandissimo intervento in avvio di ripresa prima su Raspadori, poi su Anguissa. Si arrende al Cholito ed a Lozano, ma salva la Cremonese dalla goleada Sernicola 6.5 – Tenere Kvara è impresa complessa, ...Un rigore di Politano e una rete di Simeone, subentrato nella ripresa, domano una Cremonese feroce e aggressiva: il Napoli di Spalletti ora è in testa alla classifica da solo ...