Paese in piazza per difendere il prete sospeso perché aveva detto che era favorevole alle nozze tra persone dello stesso sesso

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Don Giulio nuovo martire della Chiesa ucciso nella sua libertà”. È lo striscione – con caratteri rossi e maiuscoli – che ha aperto la manifestazione a difesa di don Giulio Mignani, il sacerdotedalla celebrazione dei sacramenti dalla diocesi della Spezia per le sue posizioni sulle coppie arcobaleno e sull’eutanasia, sull’aborto e sulle adozioni per coppie omosessuali. Il sacerdote è finito nel mirino dell’autorità ecclesiastica anche per aver: “Spero che un giorno si possano celebrare in chiesa matrimoni tra due”. Il decreto penale gli era stato notificato nei giorni scorsi e spiegava la sospensione così: “Nel corso degli anni più volte ha rilasciato esternazioni nelle quali ha ripetutamente sostenuto posizioni non conformi all’insegnamento ...

Agenzia ANSA

Gli oltre 400 parrocchiani di Bonassola sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso ... L'appello "Siamo bonassolesi ma non residenti, amiamo da tempo questo piccolo bellissimo paese stretto tra l'Appennino e un mare ... Paese in piazza per il parroco arcobaleno sospeso Il grande striscione in piazza è eloquente: «Don Giulio nuovo martire della ... «Siamo bonassolesi ma non residenti, amiamo da tempo questo piccolo bellissimo paese stretto tra l'Appennino e un mare ...