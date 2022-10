Ottavia Piccolo | essere grandi a teatro e al cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Compie oggi 73 anni. È una delle migliori attrici italiane viventi vincitrice nel 1970 di un premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes, di un David Speciale di Donatello e di due Nastri d’argento. Ha iniziato la sua carriera teatrale a soli undici anni “Io non ho fatto altro nella vita, il fatto di considerarlo come un altro lavoro lo pensavo fino a poco tempo fa, l’ho sempre chiamato infatti mestiere e non professione, era più vicino a qualcosa di concreto, da fare con le mani e con il corpo, che è vero. Però ha a che fare con la testa e con quello che abbiamo dentro molto di più di un altro lavoro, non è che chiudi la saracinesca e vai a casa e basta, vivi sempre con una visione unica tutto, lo stesso guardare gli altri chiedendoti cosa si può rubare dal loro”. In questa dichiarazione di ...