Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre 2022 | lunedì di recupero per Bilancia | amore KO per Cancro

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 9 ottobre 2022) L'diFox del giorno 10è pronto a rivelare come partirà questa nuova settimana. Si prospetta uncon Luna ancora in Ariete per gran parte del tempo, ma l'astro si accinge a transitare nella casa del Toro., lavoro, soldi, salute, famiglia, colleghi, interessi personali e relazioni interpersonali, vediamo le previsioni astrologiche diFox del 10, guardando anche il proprio ascendente.10diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che la settimana partirà bene con Luna e Giove che favoriscono l'azione. I vostri progetti non subiranno intoppi, ma dovrete ...