Organizza la festa di laurea | ma era indietro con gli esami | 23enne si toglie la vita

PESCARA - Primaladi laurea, poi si toglie la vita. Una tragedia che al momento non trova spiegazioni se non nella disperazione, quella che ha per protagonista un ragazzo pescarese di appena 23 anni, ...Una bugia che lo ha portato ad organizzare anche laper la laurea. La discussione della tesi era prevista per venerdì e la famiglia aveva raggiunto il ragazzo a Bologna per assistere ad un ... ORGANIZZA FESTA DI LAUREA MA E' IN RITARDO CON ESAMI: GIOVANE ABRUZZESE SUICIDA A BOLOGNA | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Il giovane aveva raccontato ai genitori di aver concluso gli studi e di essere pronto a laurearsi. Alla fine non ha retto e si è ucciso, lanciandosi da un ponte ...FOSSACESIA - A distanza di 35 anni dall’ultima edizione, Fossacesia rispolvera un’antica e sentita tradizione che era rimasta solo nei ricordi di alcuni.