Novara - Voragine nel viadotto | un' auto rimane incastrata

(Di domenica 9 ottobre 2022) Crolla una parte die lainghiotte l'in transito: è accaduto a, nella mattinata di domenica 9 ottobre. Una porzione della carreggiata sinistra del cavalcavia 25 aprile, che unisce il centro della città piemontese con la strada che porta a Milano, si è frantumata mentre transitava una Dacia Duster, poisi nella fenditura,ndo in bilico, fortunatamente senza cadere sotto. La conducente della vettura è stata portata in ospedale: non ha riportato ferite serie, ma era in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso la Suv. Il commento del sindaco. Il cavalcavia 25 aprile, uno dei più trafficati diperché porta verso la Lombardia, risale agli anni 70. Tra il 2015 e il 2016 era stato chiuso ...

