Nordcorea | testati altri 2 missili balistici nel Mar del Giappone

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha effettuato un altro teststico, il 25esimo da inizio anno, lanciando duenel Mar del. Lo hanno riferito i governi di Tokio e Seul, precisando che entrambi isono caduti fuori dalla zona economica esclusiva deldopo aver percorso circa 350 chilometri a un’altitudine massima di 100 chilometri. Dalla fine di settembre, fa notare l’agenzia Kyodo, la Corea del Nord ha condotto test a un ritmo mai visto prima. Prima dell’escalation delle ultime settimane, il regime di Pyongyang non aveva lanciatoper quasi quattro mesi. “Dobbiamo continuare a monitorare da vicino le azioni provocatorie future”, ha commentato il primo ministrose, Fumio Kishida, ai ...

...ha visto sfilare militari e soprattutto i nuovi missili intercontinentali balistici (ICBM)... Si tratta però probabilmente di residenti in, che ha i suoi confini strettamente sigillati ......ha visto sfilare militari e soprattutto i nuovi missili intercontinentali balistici (ICBM)... Si tratta però probabilmente di residenti in, che ha i suoi confini strettamente sigillati ...(Adnkronos) – La Corea del Nord ha effettuato un altro test missilistico, il 25esimo da inizio anno, lanciando due missili balistici nel Mar del Giappone. Lo hanno riferito i governi di Tokio e Seul, ...Nella notte, la Corea del Nord ha lanciato altri due missili verso il Mar del Giappone: fortunatamente, non ci sono notizie di danni riportati da navi o aerei. A distanza di neppure 48 ore dalla prima ...