Nel corteo Cgil striscioni filorussi e cori antifascisti. Ma Landini apre al governo Meloni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il segretario del sindacato si propone come il vero interlocutore sul lavoro. "Chi ha vinto le elezioni ha il diritto di governare". E in piazza arriva Conte

...che partisse ilha divulgato un messaggio contro le manifestazioni della sinistra, ma il deputato Marco Osnato ha specificato che non ce l'aveva con la Cgil ma con quelle del giorno prima....... eletto nelle fila del Pd all'Europarlamento dal 2009 al 2019, promotore di Sinistra Italiana... Ilstava intonando l'Internazionale, l'inno comunista. Mi pare di sì (ride, ndr). Meloni ha ...E così dalla - non pienissima - piazza Cgil, convocata per celebrare l'anniversario dell'attacco fascista alla sede del sindacato, arriva - strano ma vero - la più grande apertura di credito al futuro ...La manifestazione, che nasce nel 1994 a Borgo a Mozzano ... dove verrà riproposta la Fiera di Lombroso e dove torneranno le zone Declino Musicali, il Corteo di Lucida e lo spettacolo pirotecnico sul ...