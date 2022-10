Napoli | Simeone | “Sono nel posto giusto | presi tre punti molto importanti”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Cholito, a DAZN, commenta la vittoria delsulla Cremonese. “Sempre bello aiutare i ragazzi, oggi bellissima giornata. Abbiamo fattobene, c’è una squadra che ha lottato fino all’ultimo..” Energia: “Me la dà il gruppo, questa tifoseria.carica. A noi ci fa piacere, ci carica. Tutta questa gente a noi fa piacere, continuiamo su questa strada e il tifo ci aiuta tantissimo”. Alchimia: “Non lo so, mi sento un po’ come loro, argentino e italiano. Ho vissuto tanto tempo qua, anche da piccolo. Un po’ lì e un po’ qui. Forsenel. Continuo a fare il mio, come sempre. Quando da titolare? L’importante è ...

...posto in solitaria a +2 sull'Atalanta Ilsoffre ma vince contro la Cremonese. Allo Zini finisce 4 - 1 per gli azzurri con le reti di Politano su rigore nel primo tempo, poi Dessers,, ...... ilriesce a fare gol: fantastico il cross di Mario Rui dal lato mancino e sul secondo palo lo stacco di(lasciato tropo solo) non perdona Radu. Addirittura nell'extra time gli altri ...Stavolta sono decisivi i cambi dalla panchina: Simeone, Lozano e Olivera fanno la differenza e consentono alla squadra di Spalletti di scacciare i cattivi pensieri dopo il momentaneo pareggio della ...Queste le parole di Luciano Spalletti nel post partita di Cremonese-Napoli: “Non è stata sicuramente una gara facile per la squadra, la partita si è complicata molto dopo il gol della Cremonese, avven ...