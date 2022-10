Napoli | Simeone | «Mi sento come i napoletani Obiettivi? Qualcosa di importante»

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’attaccante delGiovanniha parlato a DAZN dopo la vittoria dei campani in casa della Cremonese. Le dichiarazioni del centravanti LE PAROLE – «Ho sempre detto che miloro, un po’ argentino e un po’ italiano perché sono cresciuto qui da piccolo e ora sono di nuovo qui. Io continuerò a fare il mio. L’è fare minuti. Ho imparato tanto nella vita che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è capitato di giocare tutta la partita e non fare niente, l’è la qualità.? Noi vogliamo migliorare, ci concentriamo solo su quello. Ilpoi lotta sempre pere noi lo faremo in ogni partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

