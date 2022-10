Napoli | provaci ancora Raspadori

Il Napoli Online

... va costruito adesso, va difeso poi, va alimentato ripetutamente, senza lasciarsi andare, sapendo che le trappole sono disseminate qua e là e che per evitarle alconviene starsene dentro la ...ancora Jack. Deve vestirsi da gigante pure stasera a Budapest il figliolo di Spalletti . Gli ... Ilsalva - Italia, certo. Ma è questo l'entusiasmo che serve alla Nazionale per ripartire. ... "Provaci ancora Jack", Raspadori: che numeri. Sei gol in meno di un mese Il gioiellino arrivato in estate dal Sassuolo è già una delle grandi certezze azzurre: compresa la Nazionale, ha segnato 6 gol in 25 giorni e stupito tutti ...Il tecnico dell’Ajax Alfred Schreuder, dalla sala stampa della Johan Cruijff Arena, prende la parola per commentare il pesantissimo ko per 6-1 dei suoi contro il Napoli. 23:16 - ...