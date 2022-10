Napoli ok a Cremona | in vetta da solo Pari tra Udinese e Atalanta | vittorie per Monza e Salernitana

- Non inganni il punteggio finale. La settima vittoria consecutiva del(4 - 1) è arrivata infatti al termine di una partita equilibrata e combattuta fino alla fine, da cui la Cremonese ...La squadra azzurra stravince anche ae sale al comando della Serie A in solitaria visto il pareggio dell'Atalanta nel ... Cremonese -1 - 4 ©LaPresseIlsoffre non poco nel primo ...Anche oggi a Cremona, il Napoli di Luciano Spalletti si è preso un rigore fondamentale per la vittoria della squadra azzurra, in fuga in vetta al campionato di Serie A. Come riportato da ...(PRIMAPRESS) - CREMONA - Continua la cavalcata degli uomini di Spalletti in campionato di sierie A e da stasera il Napoli è solo in vetta alla classifica. Allo 'Zini' il Napoli batte la Cremonese 1-4, ...