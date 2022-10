Napoli | le pagelle di CM | Il Napoli dilaga a Cremona | ma solo nel finale Ora è primato solitario

(Di domenica 9 ottobre 2022) Cremonese-:1 - 4 Meret 6: Incolpevole sul gol grigiorosso, per il resto non è stato mai costretto a parate impegnative o degne di...

Ilbatte la Cremonese (che aveva accorciato con la rete di Dessers) con i gol di Politano, Simeone, Lozano e Olivera: i migliori e i peggiori del match nelle nostre ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23:CremoneseLedei protagonisti del match tra Cremonese e, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Simeone, Rrahmani, Kvaratskhelia FLOP: Bianchetti, Zanimacchia, ...Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento a Kiss Kiss, ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli.Voti e pagelle Cremonese-Napoli 1-4: gli azzurri vincono grazie alle reti di Politano, Simeone, Lozano e Matias Olivera. Sconfitta pesante per Alvini. Dopo la goleada contro l’Ajax, il Napoli era ...