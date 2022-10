Museum of Dreamers | il mondo dei sogni apre a Milano per cambiare versione di sé

Si chiama 'museo', ma non contiene opere d'arte. Si basa sul fattore esperienza e sull'intrattenimento ilof, nuovo spazio espositivo temporaneo aperto a Milano, a pochi passi dal Duomo, che in oltre 2000 mq ospita 15 installazioni interattive. "Il progetto è aperto a tutti, perché sognare ...A Milano nei giorni scorsi ha aperto il 'of', una mostra dedicata 'ai sognatori che - spiegano gli organizzatori - trasforma l'onirico in realtà, le aspirazioni in ispirazione, gli ...A new exhibition spotlights the painter’s eerie, transcendent visions of New York.Si investiranno fino a 44 milioni di euro per questo progetto all’insegna della ricerca, dei laboratori. Un vero polo scientifico ...