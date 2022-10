MOVIOLA – Udinese-Atalanta | Udogie frana su Muriel | rigore solare

(Di domenica 9 ottobre 2022) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arenascappa via sulla fascia destra, entra dentro l’area die puntache lo butta giù con un intervento ingenuo. L’arbitro, il signor Daniele Doveri di Roma, non ha nessuna esitazione: è calcio di. Rivedendo le immagini la decisione è quella giusta, ilè chiaro e. Dal dischetto si presenta lo stessoche non sbaglia, batte Silvestri e sigla la rete dello 0-2. SportFace.

Blogo Sport

Alla Dacia Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Alla Dacia Arena si affrontanoe Atalanta nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. È COMINCIATA ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'edizione 9ª giornata di Serie A 2022/23:Atalanta L'episodio chiave delladel match trae Atalanta, valido per l'8ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Moviola Udinese Atalanta: l’episodio chiave del match Sconfitta per 3-0 con la Ternana e il Palermo non riesce ad uscire da questa crisi: «Serve una reazione» commenta Corini Dopo la sconfitta in trasferta con la Ternana, 3-0, arriva il quinto ko nelle u ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’edizione 9ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Udinese Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Atalanta, valido per l’8ª g ...