MOVIOLA – Salernitana-Hellas Verona | non c’è fallo di mano di Radovanovic | il Var toglie rigore agli ospiti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Primo intervento del VAR in. L’arbitro Ghersini al 68° assegna unper un presuntodiin area dida parte di. Richiamato al VAR il direttore si accorge che il centrocampista granata cerca dire il braccio e tocca in ogni caso il pallone prima con l’anca e successivamente sfiora appunto il braccio. Niente calcio dundici metri. SportFace.

