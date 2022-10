MOVIOLA LIVE | Fourneau espelle Sanabria | ma il Var gli fa cambiare idea Avrebbe saltato la Juve Gol annullato al Toro

Al Grande Torino, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAll'Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Empoli nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Torino Empoli 0 - 0PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA ...L'anticipo serale del sabato ha visto la Juventus finire al tappeto contro il Milan. Gli highlights del match e la. Non è andata certo come speravano i bianconeri e mister Allegri. Altra sconfitta in campionato e situazione di classifica che si fa decisamente più complicata, perchè rincorrere chi sta ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena si affrontano Udinese e ...All’U Power Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U Power Stadium si affrontano Monza e Spezia ...