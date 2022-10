Moviola Cremonese Napoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 9 ottobre 2022)arbitraledelvalido per l’edizione 9ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.DELIn attesa di aggiornamenti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SintesiNapoli 0 - 0Aggiornamenti ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...2 UDINESE 1 SASSUOLO 10 ... Cremonese Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini si affrontano Cremonese e Napoli nel match va ...In scena allo Stadio Olimpico Roma-Betis , sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League . La partita è diretta da Matej Jug , assistito da Matej Žunic e Manuel Vidali con Da ...