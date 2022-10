Mou | ' Come sta Dybala? Dico male per non dire molto male'

(Di domenica 9 ottobre 2022) José Mourinho incassa i tre punti col Lecce, ma la faccia non è certo quella dei giorni migliori. "Non mi ricordo tante partite della mia carriera in cui ero 11 contro 10 e volevo che finisse in ...

sta Dybala Dico male per non dire molto male, ma temo che sia più molto male che male. Non sono un dottore, ma anche parlando con Paulo non ho buone sensazioni". Per gioire definitivamente, la squadra di ha bisogno di un calcio di rigore trasformato da la Joya ... Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento di grande difficoltà con la Roma. Gol non arriva e le prestazioni lasciano a desiderate: cosa succede