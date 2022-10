Mostri? Impresentabili chi? | Meloni scatenata | dalla Spagna fa impazzire la sinistra

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una Giorgiaall'attacco,, che usa toni decisi nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox. "Non siamo, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, vIva, viva l'Europa patrioti", afferma la premier in pectore. Nel corso del suo intervento, poi, l'affondo contro la: "Spero che income in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ciede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la". Già, perché l'obiettivo dellaè di ampliare il fronte che a Bruxelles possa correggere alcune delle storture dell'Europa di oggi: "Solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare in gigante politico che ...

Fanpage.it

... dove l'unico programma elettorale è quello di dipingere Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia come, come, fascisti, xenofobi e pericolosi. Ciò accade perché i nostri avversari non ...Additati come, come, quando non hanno nemmeno un primo grado di giudizio. Questo e becero giustizialismo, è disumanità. Non c'entra la politica, a me dispiacciono le notti ... Meloni al comizio di Vox: Non siamo mostri impresentabili, siamo votati da milioni di cittadini Un risultato elettorale che costringe la sinistra a fare i conti con i poveri che votano da ricchi e i ricchi che voglio essere più ricchi e non votano più da ...