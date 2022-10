Mosca | traffico ferroviario su ponte Crimea è regolare

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildi treni merci e passeggeri suldiprocede come da programma: lo ha reso noto oggi in un comunicato il ministero dei Trasporti russo, secondo quanto riporta la Tass. "...

"Attualmente, ilferroviario di treni passeggeri e merci a lunga percorrenza attraverso il ponte di Crimea procede secondo l'orario statutario", si legge nella nota. Ildei treni ......Crimea Il ponte di Crimea ha riaperto alstradale e ferroviario dopo essere stato parzialmente distrutto sabato da una grande esplosione attribuita daa un camion bomba.