Morti sul lavoro in Italia | in otto mesi 677 vittime Mattarella | “Inaccettabile”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma – Gli incidenti mortali sulin, nei primi 8dell’anno, sono stati 677, con una media di quasi treal giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando lefurono 772, si registra un sensibile calo del 12,3%. E’ quanto emerge dai dati dell’Inail, diffusi dall’Anmil, a Fiume Veneto (Pordenone), in occasione della Giornata nazionale per ledegli incidenti sul. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai 349.449 dei primidel 2021. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%). “Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata Nazionale ...

Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a ...