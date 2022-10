Monza Spezia LIVE | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 9 ottobre 2022) All’U Power Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 traAll’U Power Stadium si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23.Calcio d’inizio alle 15.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEdel match In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9,8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7,7, Bologna* 7,...... si comincerà come sempre alle ore 12.30, quando è atteso il fischio d'inizio per Torino Empoli ; ecco poi tre partite in contemporanea alle ore 15.00, che saranno, Salernitana Verona e ...Diretta Monza Spezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 9^ giornata di Serie A ...Monza-Spezia si affrontano nel pomeriggio per il nono turno di Serie A. Il club brianzolo cerca la terza vittoria consecutiva. L'arrivo di Palladino sulla panchina del Monza ha acceso la luce per il c ...