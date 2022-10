Monza-Spezia 2-0 | terza vittoria di fila per lombardi

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone in casa sulloper 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in classifica, superando loche resta fermo a 8. Ai brianzoli basta una rete per tempo: al 32? ci pensa Carlos Augusto che entra in area e di sinistro trafigge Dragowski. Il raddoppio arriva al 63? con Pablo Marí che, su corner di Barberis, devia di sinistro in rete. Funweek.

