Montemurlo | in bicicletta con 39 dosi eroina | arrestato - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

All'uomo sono stati trovati indosso e sequestrati circa un migliaio di euro, ritenuti provento di ...Ha così buttato per terra lae ha cercato di scappare a piedi tra le auto in fila in ... I carabinieri della Tenenza di, così, da qualche giorno stavano tenendo sotto stretto ... Montemurlo, in bicicletta con 39 dosi eroina: arrestato Montemurlo (Prato), 9 ottobre 2022 - Arrestato dai carabinieri ... e più volte immortalato dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. L'uomo era in bicicletta ma alla vista dell'auto civetta ...Nella prima mattinata di ieri i carabinieri di Montemurlo nell’ambito di una attività di monitoraggio di alcuni personaggi nigeriani dediti allo spaccio ...