Monreale | terremoto di grado 2 5 alle 21 30

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una scossa didi magnitudo 2.5 è stata registrata aa una profondità di 9 chilometri. Il, localizzato dalla sala sismica di Roma, è stato avvertito da gran parte della popolazionese e palermitana. In particolare la scossa è stata registrata a 3 chilometri a Nord di. Sono stati tantissimi i post sui social che hanno scritto di avere avvertito una probabile scossa di, tra questi i residenti di Pioppo e San Martino delle Scale, ma anche di Palermo. “Abbiamo sentito il divano tremare e poi un boato che sembrava un tuono”- è questa una delle prime testimonianze scritte su Facebook. In effetti, la scossa disarebbe stata scambiata da un tuono causato dal temporale che in queste ore investe Palermo e i ...