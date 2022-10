Mondiali femminili 2022 rugby | l’Italia debutta con una grande vittoria | battuti 22-10 gli Usa

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ unaItalia quella che batte gli Stati Uniti all’esordio neidifemminilein Nuova Zelanda, in programma dall’8 ottobre al 12 novembre. Le azzurre del Ct Andrea Di Giandomenico hanno iniziato la loro avventura con un successo per 22-10, arrivato contro pronostico e contro delle avversarie molto ostiche. Dopo un primo tempo equilibrato, Giordano e compagne sono salite in cattedra nella ripresa, centrando il successo ed inaugurando la loro avventura nel migliore dei modi. Prossimo appuntamento domenica 16 ottobre contro il Canada: in palio la vetta del girone. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Ad aprire le danze è stata una meta di Taufoou, che per lungo tempo ha deciso la sfida.si è scossa solamente nel finale del primo tempo, grazie ad una meta di Minuzzi, ...

Tutti i risultati e le classifiche deidi rugby femminile 2022 in Nuova Zelanda , in programma dall'8 ottobre al 12 novembre. L'Italia del Ct Andrea Di Giandomenico inizia l'avventura iridata nel girone B con Canada, Stati Uniti e ...Una brillante Italia batte gli Stati Uniti per 22 - 10 nello scontro di apertura della Coppa del mondo di rugby femminile a Whangarei. L'ala Aura Muzzo ha segnato due delle quattro mete della sua ...Cambio last minute nella formazione dell'Italia che farà il suo esordio, nella notte italiana tra oggi e domani, nella prima fase a gironi della nona edizione della Coppa del Mondo di rugby femminile, ...