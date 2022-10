Minsk chiama l’ambasciatore ucraino | “Kiev pianifica un attentato”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Volano accuse di attentati, sabotaggi, operazioni di servizi segreti, tra Russia, Ucraina e Bielorussia. Dopo l’attacco alla figlia dell’ultranazionalista russo, Alexandr Dugin; l’esplosione ai gasdotti di Nord Stream 1 e 2; fino ad arrivare all’incendio di ieri sul Ponte di Kerch, l’infrastruttura più lunga d’Europa, che collega la Crimea al territorio russo; arriva un’altra accusa, questa volta dastarebbe preparando unal regime di Lukashenko. Come si apprende dall’agenzia Unian, in una nota del ministero degli Affari Esteri del governo Zelensky,in Bielorussia è stato convocato ieri sera e gli è stata consegnata una nota diplomatica, specificando come la Sbu – servizi segreti di– starebbendo un attacco ...

