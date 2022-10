Mina Settembre | le anticipazioni del 9 ottobre

Dopo il successo della prima puntata, stasera andrà in onda la seconda puntata di2 . La fiction con Serena Rossi e Marisa Laurito non ha deluso le aspettative dei telespettatori di Rai1. C'è stato subito un colpo di scena:e Claudio sono tornati insieme. Il ...Protagonista in prima serata su Rai 1 con, l attrice ha raccontato durante un intervista con Oggi di avere attraversato un periodo molto difficile della sua vita, in cui ha chiesto ...Analisi televisiva da 1 al 7 ottobre. Per colpa, o grazie, al Grande Fratello Vip è stata una settimana complessa ...Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata di Mina Settembre, la serie tv ambientata a Napoli, nel rione Sanità, e che vede protagonista l’attrice Sere ...