Milano | famiglia lo crede morto | giovane migrante curato e identificato torna a casa

(Di domenica 9 ottobre 2022), 9 ott. (Adnkronos) - Mustafa è un ragazzo di 23 anni che sei anni fa ha lasciato il suo paese, Guinea Conakry, ed è arrivato in Italia: una storia apparentemente simile a quella di tanti ragazzi africani che affrontano un lungo viaggio in cerca di un futuro migliore. Mustafa ci prova, ma non riesce a integrarsi: vive in clandestinità, senza un'identità, senza unae senza un lavoro. Lo scorso giugno viene trovato ain stato confusionale e in precarie condizioni igieniche e viene accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda: dalla sensibilità dei medici del Centro di etnopsichiatria e dalla necessità di dare un'identità al, è iniziata una stretta collaborazione tra l'ospedale, l'Ufficio immigrazione della questura die il consolato della Guinea. Un lavoro ...

Milano, la Polizia di Stato rintraccia la famiglia di un migrante creduto morto Un lavoro corale che ha permesso, con non poche difficoltà, di rintracciare la famiglia del 23enne che lo riteneva morto: dopo averlo cercato per anni i genitori avevano perso le speranza.