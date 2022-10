Milan | Pobega trequartista 'alla Kessie' | promosso nel nuovo ruolo | Pioli ci riprova

di Mario Sconcerti La cancellazione della Juve è avvenuta in modo ordinato, insistente, naturale. Ilè una squadra, ha ancora corsa e carattere. Lo stratagemma è statomarcatore alto su Locatelli, che ha permesso a Bennacer e Tonali di giocare liberi Pioli è riuscito stavolta a coprire ...E allora ripassiamola questa partita, che ilinizia a vincere quando Pioli lancia dal primo minutoin una posizione ibrida tra centrocampo e trequarti, secondo un copione sperimentato ...Primo successo per Pioli contro Allegri. Tre punti che arrivano nel migliore dei modi: gara dominate per lunghi tratti del match dopo una brutta batosta a Londra. Un gol di Tomori nel recupero e ...Ieri pomeriggio il Milan ha battuto la Juventus a San Siro; Tomori è stato il migliore in campo ma nessuno ha sfigurato. Il Milan ha battuto la Juventus a San Siro nella seconda gara della nona giorna ...