Milan-Juventus | il messaggio di The Rock al pubblico allo stadio VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ieri duranteè stato mandato in onda sugli schermi delloundi Theche promuove il suo nuovo film. Il tutto concluso con una bellissima frase.

SpallettiCLASSIFICA SERIE A: Atalanta 21, Napoli* 20,20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15,13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli ...Unche ha saputo sovrastare lae che ha, quindi, sancito la superiorità sulla Vecchia Signora. Un risultato meno amaro di altri, vista la difficoltà del match ma certamente accumulato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La sconfitta subita ieri contro il Milan a San Siro potrebbe aver posto fine ai sogni scudetto della Juventus, almeno secondo i colleghi di Sportmediaset: i bianconeri hanno retto soltanto 20… Leggi ...