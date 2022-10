Milan | allenamento in palestra oggi per i rossoneri | il racconto

Milan News

in palestra per il, che per la gara contro il Chelsea non recupera nessuno degli infortunati. Oltre a Ibra e Florenzi, al lavoro dopo le rispettive operazioni, sono ancora 5 i ...Una rete importantissima che ha permesso al suodi dare uno slancio per la vittoria contro la Juventus (2 - 0 il risultato finale). Parliamo ... "Il mio gol Abbiamo lavorato insu ... Milan, subito allenamento a Milanello dopo la Juve e in vista del Chelsea Come riportato da acmilan.com, il programma dei rossoneri di domani prevede "un allenamento al mattino (primi 15 minuti aperti alla stampa) e alle ore 14.00 ...Le parole del difensore. Redazione ITASportPress Una rete importantissima che ha permesso al suo Milan di dare uno slancio per la vittoria contro la Juventus (2-0 il risultato finale). Parliamo del ce ...