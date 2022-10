Mezza maratona | Chiappinelli strappa il titolo italiano e corre sotto i 61 minuti

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022) Pisa – Siforte nei Campionati italiani dia Pisa, con il record personale per entrambi i vincitori che firmano risultati tra i migliori di sempre a livello nazionale. Nella gara femminile domina Sofiia Yaremchuk in 1h08:56 all’arrivo in piazza dei Miracoli per mettere a segno un nuovo progresso, togliendo tredici secondi al proprio limite di 1h09:09 stabilito a Praga all’inizio di aprile. La 28enne portacolori dell’Esercito diventa la terza italiana alltime, se si considerano i crono realizzati su percorso omologato per riconoscere i record, a meno di mezzo minuto dal primato di Nadia Ejjafini (1h08:27 nel 2011). Alle sue spalle brilla Anna Arnaudo con 1h11:39 nell’esordio sulla distanza dei 21,097 chilometri: è la migliore prestazione nazionale under 23 superata dopo vent’anni (1h12:30 di Anna Incerti il 29 ...