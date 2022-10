Mentana schiaffeggia gli anti-Zelensky | “Avete già dimenticato tutto? ” Con chi ce l' ha

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022) La controffensiva dell'Ucraina fa storcere il naso a molti. Nelle ultime ore, a seguito dell'attacco al ponte Kerch che unisce Russia e Crimea, sono arrivate diverse accuse a Kiev e Volodymyrper un atteggiamento eccessivamente incendiario che rischia di scatenare la tanto temuta risposta atomica da parte di Vladimir Putin. Ma Enrico, direttore del Tg La7, non ci sta e si schiera a difesa del presidente ucraino e dei suoi: “Come si temeva, più la guerra va ave più si tende a dimenticare chi ha attaccato e chi si è difeso. E molti scambiano la pace con il loro desiderio di essere lasciati in pace. Cosa vuole ancora questo? Non gli basta che abbiamo impedito, stando un po' dalla sua parte, che i russi occupassero tutta l'Ucraina? Vuole addirittura contrattaccare nelle terre che la Russia si ...