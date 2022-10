Meloni | non siamo mostri | viva l’Europa dei patrioti

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il videomessaggio a Vox: ora le nostre idee diventeranno politiche di governo come in Polonia e nella Repubblica Ceca. Letta: la prima uscita è con i neofranchisti

Andando sul personalistico invece sappiamo che la premier in pectore, Giorgia, è mal vista dal 51,9% dei partecipanti all'indagine che dicono di 'avere fiducia in lei' (poca e per nulla) ......democratico e soprattutto a chiedere un fronte comune delle opposizioni contro il nascente governo di Giorgia. Proprio a Conte Letta si è appellato chiedendo che i trascorsi di governo...Passaggio di consegne esecutivo: cosa succederà entro la fine del 2022 Tutte le scadenze del prossimo Governo per PNRR e Legge di Bilancio.Il videomessaggio a Vox: ora le nostre idee diventeranno politiche di governo come in Polonia e nella Repubblica Ceca. Letta: la prima uscita è con i neofranchisti ...