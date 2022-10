Meloni al raduno di Vox | “Non siamo mostri Errori dell’Ue | la storia ci ha dato ragione | ora riprendiamo controllo del nostro destino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non “” né “populisti” ma “realisti” e questo “la gente lo capisce”. Alla kermesse di Vox, il partito di destra spagnolo, Giorgiatorna a parlare in attesa di ricevere l’incarico dal Colle per formare il nuovo governo. E di fronte a una platea internazionale e conservatrice, la leader di Fratelli d’Italia parla al ‘suo’ pubblico mettendo al centro del suo intervento – gli altri ospiti sono stati Viktor Orban e Donald Trump – glidell’Europa e la ‘via’ da seguire per “controllare il proprio”. Dopo aver esaltato “l’Europa dei patrioti”,ha iniziato la sua dissertazione sulle politiche comunitarie: “Dagli alimenti alle materie prime ciriscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo glidi un’Europa che si occupava di ...