Meloni a Vox | «Non siamo mostri | viva l' Europa dei patrioti» Governo come Praga e Varsavia e non cita Orban

Giorgiasi scusa per non poter essere presente stavolta alla kermesse elettorale di. C'è da lavorare alla formazione del prossimo governo, osserva la leader FdI, e questo non permette di lasciare ...Il partito di Orban Fidesz è invece attualmente apolide: dopo aver lasciato il Partito Popolare Europeo a marzo dello scorso anno non è infatti stato accolto dal gruppo di. Il saluto ...La leader di FdI e prossima premier italiana è intervenuta all'evento annuale di Vox a Madrid Boato per messaggio di Giorgia Meloni all’evento annuale di Vox, Viva 22, in corso a Madrid. Il discorso d ...Domenica, 9 ottobre 2022 Home > aiTv > Meloni conclude il suo intervento alla kermesse di Vox: "Viva l'Europa dei patrioti" (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2022 "Viva Vox, Viva la Spagna, Viva ...