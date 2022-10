Max Cavallari | chi è | età | carriera | il ricordo di Bruno Arena | oggi | moglie | film e Instagram

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo l’emozionante appuntamento di ieri, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Questa volta, pronto a raccontarsi, anche Max, che pochi giorni fa ha dovuto fare i conti con una perdita immensa: il suo amico e collegaè morto. Loro che insieme avevano dato vita al duo I Fichi d’India. Dagli esordi al debutto di MaxconMaxè nato a Varese l’8 luglio del 1963 ed è un noto attore, comico e cabarettista. Insieme all’amicoha formato il duo comico dei Fichi D’India: i due hanno debuttato su Radio Deejay nel 1988 e da quell’anno non si sono più lasciati. Insieme, infatti, hanno partecipato a molti show ...

