Mattarella | «Non si può rischiare la vita per il lavoro | è inaccettabile per un paese moderno»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Quello delle morti sulè un fenomenoper un, dice il presidente della Repubblica Sergionel suo messaggio all’Anmil onlus in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul: «Lavorare non può significare porre a rischio la propria», scrive il capo dello Stato che ricorda come «i numeri delle vittime degli incidenti sul, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici». Solo nei primi 8 mesi del 2022, le vittime sul posto disono state 677, con una media di quasi tre morti al giorno. Un dato preoccupante, seppur in calo rispetto a quanto avvenuto l’anno ...