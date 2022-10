Maratona Chicago 2022 oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere inladi, importante appuntamento di running nella città statunitense. Ai nastri di partenza oltre 42mila runners, di cui più di 500 italiani. Si partirà a Grant Park ed il percorso ad anello si svilupperà lungo il lago Michigan. L’evento si terrà nella giornata di domenica 9 ottobre, con la gara al via alle 14:30 ore italiane. Ladisarà trasmessa integralmente insulla piattaforma Discovery+, oltre che su Eurosport Player. Per gli abbonati Sky, Now Tv e Dazn, invece, è prevista una sintesi in differita dalle ore 23:35 alle ore 00:30 su Eurosport 1. SportFace.