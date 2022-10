Manila Nazzaro finalmente può dirlo | “Film già visto” | Accusa infamante contro il GF

Leggi su specialmag

(Di domenica 9 ottobre 2022) Conduttrice radiofonica e volto televisivo,nelle ultime ore si è lasciata sfuggire una frase molto pesante: riguarda proprio il Grande Fratello(Youtube)Concorrente della scorsa edizione del GF VIP,ha sfruttato il reality di Canale5 per farsi ulteriormente conoscere ed apprezzare. La sua carriera inizia infatti nel lontano 1999, quando viene eletta Miss Italia: da quel momento in poi, spicca il volo come modella e conduttrice televisiva e radiofonica, con qualche esperienza anche da attrice. Nelle ultime ore, però,non è riuscita a contenere il suo sconcerto in merito a ciò che sta accadendo proprio in questi giorni nella casa del GF VIP, dove anche lei ha vissuto. Le sue parole sono lame ...